Rosa Elettrica fuga senza regole | Maria Chiara Giannetta guida il nuovo thriller Sky

Maria Chiara Giannetta interpreta una giovane agente sotto copertura in Rosa Elettrica, il nuovo thriller originale di Sky. La serie, disponibile dall’8 maggio in esclusiva su Sky Italia e in streaming su NOW, segue le vicende di un personaggio che si trova a dover affrontare decisioni difficili e situazioni pericolose. La produzione si concentra sulla fuga senza regole di una protagonista coinvolta in un mondo di tensioni e misteri.

La nuova produzione. Nei panni di una giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta è la protagonista di Rosa Elettrica, il nuovo thriller on the run targato Sky Original, disponibile dall’8 maggio in esclusiva su Sky Italia e in streaming su NOW. Prodotta da Sky Studios e Cross Productions, e diretta da Davide Marengo, la serie — in sei episodi — è liberamente tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi, pubblicato nel 2007 da Sellerio Editore. Al centro della storia c’è Rosa, agente del programma di protezione testimoni incaricata di scortare Cocìss, giovane boss di camorra deciso a collaborare, interpretato da Francesco Di Napoli.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Rosa Elettrica, fuga senza regole: Maria Chiara Giannetta guida il nuovo thriller Sky Notizie correlate Maria Chiara Giannetta infrange le regole nel trailer di Rosa Elettrica - In fuga con il nemicoArriverà l'8 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la nuova serie ispirata al romanzo scritto da Giampaolo Simi. Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa Elettrica: la serie debutta a maggio su SkyDopo il grande successo di Blanca, l'attrice tornerà protagonista questa volta su Sky con una nuova serie che mescola crime e commedia e tratta dal... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rosa Elettrica, trama e cast della serie tv su Sky dall’8 maggio; Maria Chiara Giannetta, in fuga sulla Mustang col nemico: Rosa elettrica, il mio thriller on road; Rosa Elettrica in fuga col baby boss Non supereroi ma eroi per caso; ‘Rosa Elettrica’: dall’8 maggio su Sky la nuova miniserie crime thriller con Maria Chiara Giannetta. Rosa Elettrica, fuga senza regole: Maria Chiara Giannetta guida il nuovo thriller SkyNei panni di una giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta è la protagonista di ... 361magazine.com Rosa Elettrica, dall'8 maggio il nuovo thriller di Sky con Maria Chiara GiannettaLeggi su Sky TG24 l'articolo Rosa Elettrica, dall'8 maggio il nuovo thriller di Sky con Maria Chiara Giannetta ... tg24.sky.it La tv in streaming questa settimana: Buen camino di Checco Zalone, le serie La casa degli spiriti e In utero, in 8 puntate, e Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa elettrica - facebook.com facebook Giannetta 'io Rosa Elettrica agente sotto copertura che rompe le regole' x.com