Fuga trappola per un baby boss | arriva il thriller Rosa Elettrica

Una nuova produzione originale arriverà su NOW l’8 maggio, intitolata Rosa Elettrica. Il thriller segue le vicende di un giovane protagonista coinvolto in una fuga, in un contesto che mescola tensione e azione. Tra i protagonisti figura l’attrice Maria Chiara Giannetta, che interpreterà il ruolo di Rosa. La serie si presenta come un racconto di corsa e suspense, con un cast e una narrazione ancora da scoprire.

Maria Chiara Giannetta interpreterà Rosa in una nuova produzione originale di e NOW, un thriller on-the-run che debutterà l’8 maggio. La serie, composta da sei episodi, nasce dal romanzo di Giampaolo Simi pubblicato nel 2007 da Sellerio Editore a Palermo. Il progetto vede la firma di Davide Marengo per la regia, autore già noto per opere come Notturno bus, Il cacciatore e Un’estate fa. La realizzazione tecnica è affidata alla collaborazione tra Studios e Cross Productions. La trama si sviluppa attorno a Rosa, una giovane funzionaria assegnata al Nucleo Protezione Testimoni. Il suo compito primario consiste nel garantire la sicurezza di Cocìss, un baby boss della camorra che ha scelto la via della collaborazione con le autorità per sottrarsi a rischi letali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga trappola per un baby boss: arriva il thriller Rosa Elettrica Maria Chiara Giannetta infrange le regole nel trailer di Rosa Elettrica - In fuga con il nemicoArriverà l'8 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la nuova serie ispirata al romanzo scritto da Giampaolo Simi. Rosa Elettrica – In fuga con il nemico: ecco il trailer ufficiale della nuova serie sky!Nei panni di una giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta è la protagonista di ROSA ELETTRICA,... Maria Chiara Giannetta è Rosa Elettrica: il brivido della fuga in un’Italia noirIl nuovo thriller adrenalinico di Sky. In fuga con un giovane boss pentito attraverso un'Italia carica di ombre, dovrà scoprire chi l'ha tradita prima che sia troppo tardi ... iodonna.it Maria Chiara Giannetta infrange le regole nel trailer di Rosa Elettrica - In fuga con il nemicoArriverà l'8 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la nuova serie ispirata al romanzo scritto da Giampaolo Simi. movieplayer.it