Romano Prodi il nipote Luca si candida a Bologna | sfida a Pd e Lepore

Luca Prodi, nipote di Romano Prodi, si candida alle elezioni a Bologna. Ha 60 anni ed è figlio di Vittorio Prodi, ex presidente della Provincia tra il 1995 e il 2004. La sua candidatura rappresenta una novità nel panorama politico locale, in un contesto di sfide contro il Partito Democratico e il sindaco uscente. La competizione si svolge nel capoluogo emiliano, noto per la sua storia politica e amministrativa.

Una "sfida" tutta in famiglia. Luca Prodi, nipote 60enne dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi - figura centrale del centrosinistra a guida Elly Schlein -, figlio dello scomparso Vittorio, presidente della Provincia dal 1995 al 2004, scende in campo a Bologna. E in questo modo rifila un bel colpo al suo illustre zio. Il motivo? Non si candida con il Pd, ma contro i dem. Proprio in contrapposizione a Matteo Lepore, il sindaco uscente del partito di Elly Schlein oltre che mr. 30 all'ora. Come riporta il Secolo d'Italia, il docente universitario, che sta lavorando alla costruzione di una lista civica alternativa al campo largo in vista delle elezioni comunali di Bologna del 2027, ha scelto di boicottare la giunta uscente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Romano Prodi, il nipote Luca si candida a Bologna: sfida a Pd e Lepore Notizie correlate Leggi anche: Prodi contro Prodi: il nipote del “mortadella” si candida contro il Pd nella roccaforte rossa di Bologna Comunali 2027, nasce il nuovo fronte civico: c’è anche il nipote di Romano ProdiA Bologna prende forma un nuovo movimento civico che guarda già alle elezioni amministrative del 2027. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comunali 2027 nasce il nuovo fronte civico: c’è anche il nipote di Romano Prodi; C'è un Prodi che sfida il Pd. La lista civica del nipote dell'ex premier; BOLOGNA: Investì un nipote di Prodi, confermata la condanna per Grandi; Investì e uccise Matteo Prodi, confermata la condanna per Roberto Grandi. Comunali 2027 nasce il nuovo fronte civico: c’è anche il nipote di Romano ProdiL’ex dem Andrea De Pasquale lancia Prospettiva Comune per Bologna 2027: La sinistra non ci rappresenta più. Tra i promotori anche Luca Prodi ... bolognatoday.it Primarie, Prodi cambia linea: così si perde e i numeri gli danno ragioneLe primarie del centrosinistra, introdotte da Romano Prodi, registrano un crollo di partecipazione: dai 4,5 milioni del 2005 a circa un milione. Un dato che evidenzia la distanza tra elettori e Pd e i ... panorama.it Romano Prodi: “Il Governo non fa le riforme, viviamo una paralisi assoluta spacciata per solidità” #Realpolitik - facebook.com facebook Comunali 2027, nasce il nuovo fronte civico: c’è anche il nipote di Romano Prodi x.com