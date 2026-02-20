Romano Prodi sconfessa il Pd | Mi chiamano spesso cosa mi chiedono

Romano Prodi ha replicato alle recenti critiche del Pd, spiegando di ricevere spesso chiamate da membri del partito per chiedere consigli. La causa di questi contatti, ha detto, è il rispetto che ancora nutrono nei suoi confronti, nonostante le divergenze politiche. Durante la trasmissione di La7, Prodi ha ricordato alcuni incontri recenti con giovani politici e ha sottolineato come mantenga un ruolo di riferimento per molti. La sua disponibilità a condividere opinioni resta aperta, anche in momenti di discussione.

Romano Prodi il santo, Romano Prodi il vecchio saggio, Romano Prodi il confessore. L'ex presidente del Consiglio è stato ospite a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Il professore ha parlato del generale Vannacci, del referendum, ma anche del suo partito. L'ex premier ha infatti rivelato ai telespettatori che molti esponenti del Partito democratico si rivolgono a lui per dei consigli. Lui stesso si è definito come una sorta di confessore dei dem. Come i gesuiti lo erano per i sovrani spagnoli. "Faccio il confessore, sono assolutamente fuori da ogni.

