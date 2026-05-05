Il governo romeno guidato dall'ex primo ministro liberale ed europeista Ilie Bolojan si è dimesso dopo aver perso la fiducia in Parlamento. La decisione arriva in seguito a una mozione di sfiducia presentata da alcune forze politiche di opposizione. Bolojan, noto per aver mostrato un sorriso durante incontri con rappresentanti europei, ora lascia il potere dopo circa due anni di mandato. La situazione politica nel paese resta incerta.

Nuova crisi politica in Romania. A due anni dall’annullamento delle elezioni presidenziali, Bucarest torna nel caos a causa della caduta del governo europeista di Ilie Bolojan. Il primo ministro liberale a capo del partito Pnl è stato sfiduciato con una mozione presentata dagli ex alleati del Partito Socialdemocratico, usciti dalla coalizione per unirsi con il partito di estrema destra Alleanza per l’unità dei rumeni (Aur). La caduta del governo in Romania La mozione di sfiducia, definita da Bolojan come “ingannevole, cinica e pretestuosa”, è stata votata con 281 “sì” sui 431 deputati presenti al Parlamento rumeno, sancendo la caduta del governo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cade il governo in Romania dopo la sfiducia, chi è Ilie Bolojan ex primo ministro che sorrideva all'Europa

Notizie correlate

Romania, cade il governo: il Parlamento vota la sfiduciaIn Romania il Parlamento ha votato una mozione di sfiducia contro il primo ministro Ilie Bolojan con 281 voti a favore e quattro contrari, facendo...

Romania nel caos: sfiduciato il governo filo-europeista di Bolojan, sullo sfondo le elezioni anticipateIl Parlamento di Bucarest ha votato la sfiducia al governo rumeno del premier filo europeo Ilie Bolojan.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: In Romania passa la mozione di sfiducia, cade il governo.

Romania, il governo Bolojan cade in Parlamento: la sfiducia apre una nuova faglia nel cuore dell’Est europeoA Bucarest non è crollato solo un esecutivo: con il voto che ha travolto Ilie Bolojan, si riapre la partita sul futuro europeo della Romania, tra austerità, alleanze impensabili e una stabilità che to ... giornalelavoce.it

In Romania cade il governo dell’europeista BolojanIn Romania cade il governo dell'europeista Bolojan. Passata con 281 voti a favore la mozione di sfiducia di socialdemocratici ed estrema destra ... eunews.it