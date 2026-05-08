Romani indisciplinati alla guida | la metà usa il telefonino e 8 su 10 devono ripassare il codice della strada

Un’indagine recente rivela che molti automobilisti romani mostrano comportamenti rischiosi alla guida. La metà di loro utilizza il telefonino mentre si trova al volante, anche in autostrada, e circa l’80% ha bisogno di ripassare le regole del codice della strada. Inoltre, in tre episodi su dieci, vengono trovati alla guida dopo aver consumato alcolici. Questi dati evidenziano una diffusa mancanza di attenzione e responsabilità tra i conducenti.

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