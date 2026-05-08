Romani indisciplinati alla guida | la metà usa il telefonino e 8 su 10 devono ripassare il codice della strada
Un’indagine recente rivela che molti automobilisti romani mostrano comportamenti rischiosi alla guida. La metà di loro utilizza il telefonino mentre si trova al volante, anche in autostrada, e circa l’80% ha bisogno di ripassare le regole del codice della strada. Inoltre, in tre episodi su dieci, vengono trovati alla guida dopo aver consumato alcolici. Questi dati evidenziano una diffusa mancanza di attenzione e responsabilità tra i conducenti.
Guidano guardando il cellulare, anche in autostrada, dimenticando le regole del codice della strada e, in 3 casi su 10, anche dopo aver consumato alcolici. È quanto emerge da un’indagine effettuata da YouGov su input di Locauto, l’azienda di noleggio auto e veicoli commerciali. Lo studio.🔗 Leggi su Romatoday.it
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