Castel San Giorgio al via il corso su sicurezza stradale e Codice della Strada

A Castel San Giorgio è iniziata una settimana dedicata alla formazione sulla sicurezza stradale e sul normativa del Codice della Strada. L’evento è stato inaugurato questa mattina presso una sede locale, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sui principali aspetti legati alla sicurezza alla guida e alle norme di comportamento. Durante la settimana si svolgeranno diverse attività e sessioni informative rivolte a vari gruppi di cittadini e operatori.

Una settimana dedicata alla formazione e alla prevenzione. Ha preso il via questa mattina, presso l’Aula Consiliare “De Caro”, il corso di specializzazione in Sicurezza stradale e Codice della Strada (Codice corso 392026), promosso dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Campania in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale locale. L’iniziativa, in programma fino al 27 aprile 2026, coinvolge agenti e dirigenti provenienti da tutta la Campania, trasformando Castel San Giorgio in un punto di riferimento per l’aggiornamento professionale in materia di sicurezza stradale. All’apertura dei lavori è intervenuta il sindaco Paola Lanzara, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa per il territorio: «Ospitare questo corso rappresenta un’opportunità importante per la nostra comunità.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Castel San Giorgio, al via il corso su sicurezza stradale e Codice della Strada Notizie correlate Allarme sicurezza a Castel San Giorgio: la nota del Gruppo consiliare Fratelli d’ItaliaIn relazione alle recenti comunicazioni divulgate dalla Sindaca Lanzara sul tema della sicurezza, il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia ritiene... Incidenti sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al trafficoPomeriggio da dimenticare per chi è al volante sull'A30: traffico rallentato, infatti, a causa di un incidente registrato intorno alle 17, tra gli... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Castel San Giorgio. Parte il corso di specializzazione Sicurezza stradale e Codice della Strada; L’Agerola vince ancora e vola ai playoff. Castel San Giorgio salvo; Maccarese, incidente sotto la pioggia: tre auto coinvolte; Tutto pronto per il Focarone di San Giorgio. Castel San Giorgio: parte il corso di specializzazione Sicurezza stradale e Codice della StradaStampaPer una settimana, Castel San Giorgio diventa il centro della formazione per la sicurezza stradale in Campania. In mattinata presso l’Aula Consiliare De Caro, ha preso il via il corso di speci ... salernonotizie.it Castel San Giorgio ricorda Serena e Michele: messa e fiaccolata nel giorno dei loro compleanniIn occasione dei loro compleanni, le famiglie hanno organizzato un momento di raccoglimento e memoria aperto a tutta la cittadinanza. agro24.it Gruppo Telenuova. . Corso di sicurezza stradale Castel San Giorgio facebook