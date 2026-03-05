Codice strada Sibioc | Usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida

Un rappresentante di Sibioc ha affermato che per stabilire se una persona è disabile alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, è necessario utilizzare protocolli tecnico-scientifici appropriati. La proposta mira a garantire valutazioni più accurate e obiettive, evitando metodi soggettivi o approssimativi. La questione riguarda l’impiego di strumenti e procedure specifiche per definire con certezza l’idoneità alla guida in questi casi.

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.102026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale. La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Codice strada, Sibioc: "Usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida" Sicurezza scuole: incontro a Imperia per definire protocolli di protezione nei edifici didattici**Un incontro a Imperia tra forze dell’ordine, scuola e istituzioni per definire protocolli di sicurezza nei plessi scolastici** Quale sia il nuovo... Ecco quando puoi usare la piazzola di sosta in autostrada: cosa dice il Codice della stradaLe piazzole autostradali sono parti di strada, di lunghezza limitata, individuate esternamente alla banchina e destinate alla sosta dei veicoli in...