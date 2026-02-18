Doha | Gauff salva match point e vola ai quarti Svitolina conferma la rinascita | sfida aperta nel WTA 1000

A Doha, Coco Gauff ha rischiato di uscire, ma ha salvato un match point per avanzare ai quarti del WTA 1000. La giocatrice americana ha combattuto duramente contro Elina Mertens, ribaltando le sorti dell’incontro. Nel frattempo, Elina Svitolina ha confermato la sua rinascita battendo Belinda Bencic, dimostrando una buona condizione fisica e mentale. La competizione si fa sempre più intensa, con le due atlete pronte a sfidarsi nelle prossime sfide. La giornata ha riservato sorprese e spettacolo sul cemento qatariota.

Doha: Gauff Scampa al Rischio, Svitolina Rilancia le Ambizioni. Doha, Qatar – Coco Gauff ha evitato un'uscita di scena inaspettata al WTA 1000 di Doha, superando un match combattuto contro Elina Mertens, mentre Elina Svitolina ha confermato il suo ottimo stato di forma imponendosi su Belinda Bencic. Entrambe le tenniste si sono qualificate per i quarti di finale del torneo qatariota, in una giornata ricca di emozioni e colpi di scena. Gauff Salva Match Point e Affronta i Quarti. Coco Gauff ha avuto bisogno di una prestazione da vera combattente per avere la meglio su Elina Mertens. Il match si è concluso con il punteggio di 2-6, 7-6(9), 6-3, dopo oltre due ore e mezza di gioco.