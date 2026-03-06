Università nuovi ricercatori nel Lazio | fondi anche per l’Università di Cassino

Le università del Lazio riceveranno un finanziamento di 4,5 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che permetterà di assumere fino a 154 ricercatori. Tra le istituzioni coinvolte c’è anche l’Università di Cassino. L’obiettivo è ampliamento del personale di ricerca nelle diverse strutture universitarie della regione.

Dal Ministero dell’Università 4,5 milioni per gli atenei della regione: 154 assunzioni previste, otto posti all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale Le università del Lazio potranno assumere fino a 154 ricercatori grazie a un finanziamento di 4,5 milioni di euro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è uscita dal default finanziarioL’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è ufficialmente uscita dal default.

