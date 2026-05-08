A Roma, un uomo è stato salvato da un tentativo di suicidio nella zona Casilino grazie all’intervento rapido di due agenti di polizia. Gli agenti, identificati come Alex ed Emanuele, sono riusciti a rianimarlo praticandogli un massaggio cardiaco. L’uomo è stato successivamente soccorso e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. La vicenda si è svolta in modo tempestivo, evitando che la situazione si aggravasse.

Un uomo è stato salvato da un tentato suicidio grazie al pronto intervento della Polizia di Stato nel quartiere Casilino. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 2 maggio, quando una segnalazione ha permesso agli agenti di agire rapidamente e scongiurare il peggio. La segnalazione e l’arrivo della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una donna, preoccupata per l’incolumità del suo ex compagno, ha tentato invano di mettersi in contatto con lui. Non ricevendo risposta, ha deciso di recarsi presso la sua abitazione in compagnia del padre dell’uomo. Una volta giunti sul posto, i due si sono trovati di fronte a una situazione drammatica, che li ha spinti a chiedere immediatamente aiuto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, salvato dal suicidio in zona Casilino: gli agenti Alex ed Emanuele lo rianimano col massaggio cardiaco

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