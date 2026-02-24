Gabbiano crolla a terra colpito dal pallone | il calciatore ferma il gioco gli fa un massaggio cardiaco in campo e lo salva

Un gabbiano si schianta a terra dopo essere stato colpito da un pallone durante una partita di calcio, causando l’interruzione del gioco. Il calciatore, accortosi dell’animale in difficoltà, si ferma e gli presta immediatamente soccorso, eseguendo un massaggio cardiaco sul campo. L’uccello, rimasto ferito, viene poi portato via dai soccorritori. Questo episodio ha attirato l’attenzione di tutti i presenti allo stadio.

Durante le gare di MotoGp a Philipp Island, storico circuito alla periferia di Melbourne affacciato sull'Oceano, capita spesso di vedere dei malcapitati gabbiani travolti dalle moto che sfrecciano a 300 kmh. Che un uccello sia invece vittima di un pallone da calcio è davvero una rarità. È successo durante una partita a Istanbul, in Turchia, valida per la Amateur League (l'equivalente del nostro campionato di Promozione): il pallone calciato dal portiere durante il rinvio ha colpito un gabbiano, che è crollato a terra privo di sensi. Questa storia però ha un lieto fine, grazie al capitano dell' Istanbul Yurdum Spor, Gani Catan, che ha prontamente reagito.

