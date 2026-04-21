Malore a scuola collaboratore scolastico salvato dal professore | massaggio cardiaco e defibrillatore Ora lotta per la vita

Una mattina normale si è trasformata in un’ora di emergenza nella palestra di una scuola a Forlì, quando un collaboratore scolastico ha avuto un malore improvviso. Un insegnante ha iniziato subito le manovre di rianimazione, utilizzando anche un defibrillatore presente nell’edificio. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Le condizioni dell’uomo sono ancora critiche mentre proseguono le cure.