Malore a scuola collaboratore scolastico salvato dal professore | massaggio cardiaco e defibrillatore Ora lotta per la vita
Una mattina normale si è trasformata in un’ora di emergenza nella palestra di una scuola a Forlì, quando un collaboratore scolastico ha avuto un malore improvviso. Un insegnante ha iniziato subito le manovre di rianimazione, utilizzando anche un defibrillatore presente nell’edificio. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Le condizioni dell’uomo sono ancora critiche mentre proseguono le cure.
Una mattina come tante si è trasformata in una corsa contro il tempo nella palestra di un istituto scolastico di Forlì. A fare la differenza tra la vita e la morte, per un collaboratore scolastico colto da un improvviso malore, è stato il sangue freddo e la preparazione di un insegnante. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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