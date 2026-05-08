Djokovic subito fuori a Roma | Prizmic firma l’impresa e vola al terzo turno

Negli Internazionali d’Italia 2026, Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno. Il tennista croato Dino Prizmic ha vinto il match in tre set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4, dopo due ore e 15 minuti di gioco. La partita si è svolta al Foro Italico di Roma, dove Djokovic ha perso inaspettatamente contro il qualificato.

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Colpo di scena gli Internazionali d’Italia 2026. Novak Djokovic saluta subito il Foro Italiano, battuto dal qualificato croato Dino Prizmic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4 dopo 2 ore e 15 minuti di gioco. Per l’ex numero uno el mondo, al rientro nel circuito dopo quasi due mesi di assenza, l’avventura romana termina già all’esordio dopo il bye al primo turno. Djokovic sembrava aver indirizzato la partita nel primo parziale. Dopo una fase iniziale equilibrata, il serbo ha trovato il break sul 3-2 e ha poi chiuso il set con un netto 6-2, forte anche del doppio vantaggio strappato al servizio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Madrid, Berrettini subito fuori al primo turno contro Prizmic(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Madrid. Novak Djokovic subito eliminato a Roma! L’ex n.1 si arrende all’emergente PrizmicDopo la sconfitta di Alex De Minaur con Matteo Arnaldi, arriva un’altra eliminazione di lusso in questo venerdì 8 maggio al Foro Italico di Roma. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Da Paolini a Djokovic, fino a Basiletti: anche gli allenamenti al Foro diventano spettacolo; Internazionali: Stefanini subito fuori all'esordio; Internazionali d’Italia 2026: Adriano Panatta l’ultimo vincitore azzurro nel torneo maschile. Tutti i precedenti; Internazionali choc per Djokovic, subito eliminato: Prizmic lo rimonta e vince in tre set. Djokovic subito eliminato a Roma. Nole ko nel derby balcanico con PrizmicDino Prizmic elimina Novak Djokovic al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il croato, numero 79 del mondo, ha sconfitto in rimonta il 38enne ... gazzettadelsud.it Prizmic fa venire il mal di stomaco a Djokovic: problemi fisici per Nole, che saluta subito RomaInternazionali, dopo il forfait di Alcaraz subito fuori un altro big: Prizmic fa venire il mal di stomaco a Djokovic, Nole s'arrende e saluta subito Roma. sport.virgilio.it CLAMOROSO A ROMA: SUBITO FUORI DJOKOVIC Il campione serbo perde in tre set contro il classe 2005 Prizmic e abbandona subito gli Internazionali d’Italia - facebook.com facebook Internazionali choc per Djokovic, subito eliminato: Prizmic lo rimonta e vince in tre set x.com