Roma continua la caccia al nuovo DS | anche Petrachi in lista

Nella giornata odierna si è appreso che la società calcistica sta cercando un nuovo direttore sportivo, con Petrachi tra i candidati considerati. La squadra si trova in una fase cruciale del campionato, con l’obiettivo di qualificarsi per le competizioni europee. Le decisioni sulla struttura dirigenziale sono al centro delle riunioni interne, mentre la stagione si avvicina alla sua fase finale.

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Mentre la Roma affronta l’ultimo mese di campionato con il mirino puntato sul quarto posto, la società lavora intensamente dietro le quinte per definire l’assetto dirigenziale del futuro. Con la separazione da Frederic Massara ormai all’orizzonte, il club è alla ricerca di un nuovo profilo per l’area tecnica. Secondo quanto riportato questa mattina da Matteo De Santis ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, tra i candidati sarebbe spuntato anche il nome di Gianluca Petrachi, attualmente impegnato al Torino. Si tratterebbe di un ritorno gradito anche a Gian Piero Gasperini, che con il dirigente leccese vanta un rapporto di profonda stima e sintonia professionale.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Roma, caccia al nuovo DS: l’addio di Massara e il nodo 2027Il gelo calato tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara ha ormai assunto i contorni di una rottura definitiva, rendendo il divorzio a fine... Leggi anche: Roma, caccia al DS: spunta Gianluca Nani dell’Udinese Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gasperini lo caccia, è già finita con la Roma; Roma, caccia all’uomo a Termini: spedizioni punitive e simbologia nazista; Roma in caccia: con la Champions arriverebbero i soldi per il mercato di Gasp; Caccia allo straniero a Roma, denunciati 2 giovani, misura per un minore. Roma, caccia al nuovo ds: Manna tra i preferiti, ma non sarà semplice convincere ADLLa Roma continua a concentrarsi sulla sfida contro la Fiorentina, ma non può evitare di proiettare lo sguardo anche al futuro. tuttonapoli.net Roma, Celik non rinnoverà. Caccia al ds: Giuntoli scartatoRoma, Celik non rinnoverà. Caccia al ds: Giuntoli scartato - La Repubblica - La buona notizia per Gian Piero Gasperini arriva da Zeki Celik. Gli esami svolti dal turco dopo il ... - Marione.net - La C ... marione.net Da #Giuntoli a #Manna, casting #Roma per il ds: progetto con #Gasperini all'inglese x.com La Stampa. . Sorpresa: il primo Sinner di Roma - quello della conferenza stampa pre torneo - è barricadero, polemico. Il tema è quello della lettera che i primi 10 tennisti e tenniste hanno spedito da tempo ai tornei dello Slam, minacciando un boicottaggio se n facebook