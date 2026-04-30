Roma sta affrontando una fase di cambiamenti nella gestione sportiva, con la ricerca di un nuovo direttore sportivo che porti una svolta. Tra i nomi sul tavolo compare quello di Gianluca Nani, attualmente in carica all’Udinese. La società sta valutando diverse opzioni e sta cercando di definire i dettagli per l’eventuale sostituzione. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La rivoluzione dirigenziale in casa Roma entra nella sua fase più calda. Con il capitolo legato a Claudio Ranieri ormai concluso e la posizione di Frederic Massara che appare sempre più fragile e prossima ai titoli di coda, la proprietà giallorossa ha ufficialmente aperto i casting per individuare il profilo a cui affidare la ricostruzione sportiva del club. Sebbene i nomi di Giuntoli, Manna, D’Amico e Sogliano restino stabilmente sui taccuini dei Friedkin, nelle ultime ore è emersa con forza una nuova, autorevole candidatura. Secondo quanto riferito dal portale specializzato Tuttomercatoweb, anche Gianluca Nani sarebbe entrato di diritto nella corsa per il posto di Direttore Sportivo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caccia al DS: spunta Gianluca Nani dell’Udinese

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