Maspero svela | Mi fermano ancora per strada per la famosa ‘buca’! Torino? D’Aversa è riuscito a dare una svolta Sulla sfida contro la Cremonese…

Da calcionews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex calciatore ha raccontato di essere ancora riconosciuto per strada, spesso per la cosiddetta ‘buca’. Ha commentato la situazione della squadra di Torino, affermando che l’attuale allenatore è riuscito a cambiare alcune dinamiche. Riguardo alla prossima partita contro la Cremonese, ha condiviso alcune considerazioni senza entrare nei dettagli. La sua testimonianza si concentra sugli aspetti legati alla sua esperienza e alle recenti evoluzioni del club.

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