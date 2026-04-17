Maspero svela | Mi fermano ancora per strada per la famosa ‘buca’! Torino? D’Aversa è riuscito a dare una svolta Sulla sfida contro la Cremonese…

L’ex calciatore ha raccontato di essere ancora riconosciuto per strada, spesso per la cosiddetta ‘buca’. Ha commentato la situazione della squadra di Torino, affermando che l’attuale allenatore è riuscito a cambiare alcune dinamiche. Riguardo alla prossima partita contro la Cremonese, ha condiviso alcune considerazioni senza entrare nei dettagli. La sua testimonianza si concentra sugli aspetti legati alla sua esperienza e alle recenti evoluzioni del club.

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