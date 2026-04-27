Sì da assemblea Delfin a passaggio quote di due fratelli a Leonardo Maria Del Vecchio

L'assemblea dei soci di Delfin ha approvato l'acquisto delle quote possedute da due fratelli, ciascuna pari al 12,5% del capitale, da parte di Leonardo Maria Del Vecchio. Con questa operazione, la quota di Del Vecchio sale al 37,5% della holding. La decisione è stata presa durante la riunione dei soci, senza altri dettagli pubblici sulle modalità dell'acquisto o sui motivi.

L'assemblea dei soci di Delfin ha dato il via libera all'acquisto delle quote, pari al 12,5% del capitale ciascuna, di Luca e Paola Del Vecchio da parte di Leonardo Maria Del Vecchio, che salirà così al 37,5% della holding. Da quanto si apprende l'appuntamento degli otto eredi del fondatore di EssilorLuxottica ha anche dato il via libera alla distribuzione di più dividendi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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