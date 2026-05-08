Roberto Pedicini | Ai David per una volta non hanno vinto gli stessi Mi sono divertito con Flavio Insinna
Durante un'intervista a Non è la TV, la voce nota dei David di Donatello ha condiviso alcuni dettagli sulla serata di premiazione, sottolineando che questa volta i premi sono andati a vincitori diversi rispetto al passato. Ha raccontato di aver passato un momento piacevole insieme a Flavio Insinna e ha parlato delle sorprese nei risultati. Inoltre, ha commentato le polemiche riguardanti l’utilizzo degli influencer nel settore del doppiaggio.
La voce dei David di Donatello e delle stelle del cinema americano racconta i dettagli della serata a Non è la TV: dai vincitori a sorpresa al momento improvvisato con Insinna, fino alle polemiche sugli influencer nel doppiaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Gaffe di Flavio Insinna sul palco dei David 2026, chiama Bianca Balti ma lei non c’è: “Volevo dirlo insieme”Momento di imbarazzo sul palco della 71esima edizione dei David di Donatello: Flavio Insinna resta solo al centro della scena mentre cerca la collega...
Flavio Insinna ai David di Donatello: no, non era la scelta giustaIl fatto che con Bianca Balti, Insinna abbia, poi, dato vita a una delle accoppiate peggio assortite che si siano viste di recente - il momento in...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Argomenti più discussi: Gaffe di Flavio Insinna sul palco dei David 2026, chiama Bianca Balti ma lei non c'è: Volevo dirlo insieme; Flavio Insinna, che imbarazzo ai David di Donatello: il video; David di Donatello, un grande imbarazzo sul palco. Soprattutto di Flavio Insinna (VIDEO); David di Donatello, momento imbarazzante per Flavio Insinna: cos'è successo.
Roberto Pedicini: I doppiatori si salveranno dall’intelligenza artificiale solo con la qualitàRoberto Pedicini è uno dei doppiatori più famosi e apprezzati in Italia. La voce storica di Kevin Spacey, Jim Carrey, Javier Bardem e Ralph Fiennes racconta a Fanpage.it i rischi che il doppiaggio ... fanpage.it
ROBERTO PEDICINI AL TERMOLI COMICS Un uomo dalle mille voci! Attore e doppiatore di straordinario talento, Roberto Pedicini ha dato voce a personaggi indimenticabili del cinema e della TV. È celebre per essere la voce italiana di Kevin Spacey, Jim Ca facebook