Gaffe di Flavio Insinna sul palco dei David 2026 chiama Bianca Balti ma lei non c'è | Volevo dirlo insieme

Momento di imbarazzo sul palco della 71esima edizione dei David di Donatello: Flavio Insinna resta solo al centro della scena mentre cerca la collega Bianca Balti. "Sto aspettando lei per dire il titolo", spiega infastidito prima di annunciare il corto vincitore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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