Nel weekend del 25 aprile in Emilia-Romagna si svolgeranno diversi mercatini dedicati a prodotti vintage e d’antiquariato, insieme a eventi e manifestazioni locali. Le previsioni meteorologiche indicano temperature sopra i 24-25 gradi sulle pianure, con punte di 27-28 gradi domenica 26 aprile. Le iniziative si terranno in varie città della regione, attirando appassionati e visitatori.

Bologna, 22 aprile 2026 – Weekend di sole quasi estivo quello del 25 aprile. Le previsioni annunciano temperature superiori a 24-25 gradi sulle pianure per sabato e punte fino ai 2728 gradi centigradi domenica 26 aprile. Dunque, via libera alle attività all’aria aperta: passeggiate in riva al mare, pic-nic nei giardini cittadini o su colline e sugli Appennini, oppure un’idea alternativa può essere quella di gironzolare tra i mercatini vintage, di artigianato o di cibo che tutta l’ Emilia-Romagna offre in lungo e in largo. Ecco qualche spunto su dove andare e cosa visitare, provincia per provincia. Mercatini in provincia di Bologna. Vinokilo sbarca a Coriano e dal 21 al 22 febbraio farà tappa in via Rigardara 39, a Cerasolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercatini vintage, d’antiquariato e tanto altro: dove andare il weekend del 25 aprile in Emilia-Romagna

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