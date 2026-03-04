riso carnaroli in 55 ricette dal primo piatto al dolce la rassegna nel sud milano

Nel Sud Milano si presenta una rassegna dedicata al riso Carnaroli con un totale di 55 ricette. Tra queste, ci sono piatti tradizionali come quelli con ossobuco e salsiccia, e altre proposte più innovative che integrano ingredienti come polvere di liquirizia, barbabietola rossa e burrata. La selezione copre sia primi che dolci, offrendo una panoramica completa sull’uso di questo ingrediente.

Ben 55 ricette a base di riso Carnaroli, da quelle più classiche (con ossobuco, o salsiccia) a quelle rivisitate nel segno della sperimentazione (con polvere di liquirizia, o con barbabietola rossa e burrata). All’insegna dei sapori e della creatività, è tornato "Gustariso", rassegna gastronomica dedicata al riso Carnaroli, il cui chicco venne selezionato nel 1945 a Paullo, dalla famiglia De Vecchi. E così, da qui al 29 marzo, 8 ristoranti tra Sud Milano e Lodigiano propongono alcuni piatti a tema, dove il Carnaroli è protagonista di ogni portata, dolci compresi. Nel Sud Milano, le specialità appositamente studiate per l’evento si possono gustare all’osteria "La luna piena" e nel ristorante "Cadrega e sgabel", entrambi con sede a Paullo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Note e sapori: riso Carnaroli, filetto “alla Rossini” e dolce al rhum per festeggiare il MaestroLugo celebra il celebre compositore Gioachino Rossini con un evento speciale che unisce musica dal vivo e buona cucina: per domenica 1 marzo, la...

Arancini di mamma facilissimi Ingredienti per 12 pezzi 500 g di riso carnaroli 1 lt di brodo vegetale 100 g di parmigiano o pecorino grattugiato 150 g di provola affumicata o scamorza 2-3 uova Pangrattato q.b. Sale q.b. Pepe nero q.b. 1 lt di olio per friggere facebook