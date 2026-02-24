Ho visto il mio primo omicidio a nove anni Mi hanno caricato una pistola in testa ero accecato dalla rabbia e pensavo solo a vendicarmi | Luchè a Sanremo 2026 con Labirinto

Luchè ha raccontato di aver assistito al suo primo omicidio all’età di nove anni, quando una pistola gli fu puntata contro durante una lite di quartiere. Ricorda di aver provato una sensazione di indifferenza, anzi, forse attrazione, senza paura o shock. Quel momento ha lasciato un segno profondo nella sua vita, influenzando il suo modo di vedere la violenza e la vendetta. La scena si è svolta in un vicolo stretto, davanti a un gruppo di amici.

“Ho visto il mio primo omicidio a nove anni e non ho provato niente. Anzi, forse attrazione”, aveva raccontato Luchè, definendola, “una dinamica di quartiere”, a One More Time Podcast. Nel suo passato l’artista partenopeo, Luca Imprudente all’anagrafe, ne ha viste di cotte e di crude. Un’infanzia e un’adolescenza trascorsa tra i vicoli di Marianella, un quartiere vicino a Scampia. Poi è arrivata la musica a svoltargli la vita. Prima, assieme all’amico e collega Ntò, coi Co’Sang. Il loro disco più significativo è “ Chi more pe’mme ”. All’interno del progetto i due rapper raccontano la vita e le difficoltà all’interno dei rioni partenopei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Luchè in gara con LabirintoLuchè parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Canzoni Sanremo 2026, “Labirinto” di LuchèLuchè ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 con il brano “Labirinto” dopo aver valutato l’esperienza di altri artisti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Federico l’Olandese Volante: Torno a Torbole, lì dove tutto è iniziato. Ho visto crescere il turismo, mio padre creò il primo villaggio; Ogni giorno vado al lavoro sperando di non venire sparato come il lupo cattivo; Lisa Vittozzi: Un viaggio incredibile dopo il dolore. Ma non ho mai smesso di sognare; Atalanta-Napoli 2-1, Palladino: Giusto annullare il loro gol, ho visto la trattenuta a Hien.

«Ho mangiato il mio bambino?». Il viaggio di una madre attraverso la psicosi post-partumQuesto articolo fa riferimento a tentativi di suicidio, pensieri suicidi e psicosi post-partum. Guardo il mio riflesso allo specchio. Ho delle macchie rosse intorno alla bocca e tra i denti. Ho ... vanityfair.it

«Ero felice quando ho visto il mio bambino in braccio ai suoi genitori, poi la depressione post partum»: il racconto di una mamma surrogataUna donna, dopo una gravidanza senza complicazioni, è precipitata in una grave depressione. «Se il vento soffiava troppo forte, mi sarei dissolta» Un’esperienza nata per amore si è trasformata in una ... leggo.it

Bellissimo film quello che ho visto ieri sera su LA 5 per la prima volta anche se è un film del 2016 il titolo è LA LUCE DEGLI OCEANI, storia ben raccontata, attori bravissimi e fotografia ottima. La storia è altamente drammatica un gesto sbagliato di un marito pe - facebook.com facebook