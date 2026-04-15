Serrande chiuse Ravenna da bollino rosso | in 10 anni persi più di mille negozi
Negli ultimi dieci anni, Ravenna ha visto più di mille negozi chiudere i battenti, con molte serrande abbassate e attività commerciali che hanno cessato la loro attività. La regione Emilia-Romagna nel suo complesso ha registrato un calo consistente di esercizi commerciali, evidenziando un fenomeno di desertificazione che coinvolge diverse zone della provincia. Le chiusure sono state frequenti e numerose, portando a un calo evidente della vitalità del tessuto commerciale locale.
Negozi che chiudono e serrande che si abbassano. La desertificazione commerciale da tempo ha investito anche l'Emilia-Romagna che tra il 2015 e il 2025 ha perso più di 8.019 negozi di vicinato. A passarsela peggio, in regione, sono le province di Ravenna, Bologna, Ferrara e Modena, dove ciascuna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Serrande abbassate: 400 negozi persi in 12 anni, Confesercenti chiede interventiNegli ultimi dodici anni il commercio di vicinato padovano ha perso oltre 400 attività, lasciando vuoti sempre più evidenti lungo le strade centrali...
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