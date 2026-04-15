Serrande chiuse Ravenna da bollino rosso | in 10 anni persi più di mille negozi

Negli ultimi dieci anni, Ravenna ha visto più di mille negozi chiudere i battenti, con molte serrande abbassate e attività commerciali che hanno cessato la loro attività. La regione Emilia-Romagna nel suo complesso ha registrato un calo consistente di esercizi commerciali, evidenziando un fenomeno di desertificazione che coinvolge diverse zone della provincia. Le chiusure sono state frequenti e numerose, portando a un calo evidente della vitalità del tessuto commerciale locale.