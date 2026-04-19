Napoli scippo in pieno centro storico | arrestato

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 56 anni nel centro storico di Napoli. L’arresto è stato eseguito dopo che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di furto con strappo, è stato fermato in seguito a un episodio di scippo. L’uomo è stato portato in questura e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto con strappo. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via dei Tribunali per la segnalazione di un soggetto che aveva appena strappato dalle mani il telefono cellulare ad una donna. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno prontamente individuato e bloccato il predetto in via San Paolo trovandolo in possesso del cellulare rubato poco prima alla stessa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, scippo in pieno centro storico: arrestato Notizie correlate Spaccio e tentato scippo a un americano: tre arresti nel centro storicoAltri tre arresti nelle scorse ore nel centro storico per due episodi distinti, il primo avvenuto nei pressi di vico del Fornaro e il secondo alla... Napoli, un incendio coinvolge lo storico teatro Sannazaro, in pieno centro. I Vigili del fuoco: «È completamente compromesso»Un incendio è divampato alle prime luci di oggi nella zona di Chiaia a Napoli, interessando anche il Teatro Sannazaro.