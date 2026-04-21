Risse e violenze in centro il comitato Futuro nazionale al prefetto | Intensificare i controlli

Il comitato Futuro Nazionale di Agrigento-189 ha inviato una lettera alle autorità locali per chiedere di aumentare i controlli nelle aree centrali della città. Nella comunicazione, si fa riferimento a episodi di risse e violenze che si sono verificati recentemente nel centro storico. La richiesta mira a garantire maggiore sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti. La lettera è stata firmata dai rappresentanti del comitato e indirizzata al Prefetto.

Il comitato costituente Agrigento-189 di Futuro Nazionale rende noto di aver formalmente indirizzato una richiesta di intervento alle autorità competenti: al Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, al Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo, al Comandante della Compagnia dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Poggibonsi: risse in centro. Individuati dai carabinieri i protagonisti delle violenzeRisse nel centro storico di Poggibonsi: i carabinieri hanno individuato alcuni protagonisti delle violente scazzottate e la sindaca Susanna Cenni... Taxi abusivi, le associazioni scrivono al comune: "intensificare i controlli, rischio bomba sociale"“Il servizio a firma Luca Abete andato in onda nelle scorse ore durante Striscia la Notizia e dedicato al fenomeno del trasporto abusivo di persone... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Malamovida, risse e cittadini esasperati: due locali chiusi per 15 giorni all'Esquilino e a Torpignattara; Piombino, sicurezza nel caos: Risse e violenze, l’amministrazione non interviene; Chiusura anticipata di alcune attività e presidio fisso serale. Via alla raccolta di firme; La 'Moretta' dovrà chiudere alle 21 dopo le continue risse, l’ultima martedì sera. La titolare: Vogliono mandarmi via. Rissa al bar, un 19enne finisce in pronto soccorso e aggredisce infermiera, autista e guardiaDOLO - Un ragazzo di 19 anni fa rissa in un bar a Dolo e gli spaccano il setto nasale: corre al pronto soccorso ma qui, mentre viene medicato, aggredisce un'infermiera, un autista del Suem ... ilgazzettino.it Risse e violenze in città. La zona rossa non bastaAncora violenza a Lecco. La zona rossa non basta. L’altra sera, fuori del perimetro dell’area a vigilanza rafforzata, un ragazzo di 18 anni e un giovane di 27 anni si sono picchiati in strada. Urla, ... ilgiorno.it Caos in #MonopoliFoggia, invasione dei tifosi in campo: risse e arresti, cosa è successo x.com Dai furti allo spaccio, dalle molestie alle risse: l’operazione scattata il fine settimana è stata messa in atto per contrastare i reati denunciati dai cittadini. #cagliari facebook