Il club spagnolo ha annunciato che ha adottato misure severe dopo l’incidente avvenuto durante l’allenamento tra due giocatori. Sono state presentate scuse pubbliche e una multa di 500mila euro è stata applicata ai giocatori coinvolti. La società ha comunicato ufficialmente la conclusione della vicenda, che aveva generato grande attenzione tra i tifosi e i media nei giorni precedenti il prossimo incontro di campionato.

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© Calcionews24.com - Rissa Valverde Tchouaméni, il Real Madrid chiude il caso: mea culpa e stangata da 500mila euro

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