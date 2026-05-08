Rissa Valverde Tchouaméni il Real Madrid chiude il caso | mea culpa e stangata da 500mila euro

Da calcionews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club spagnolo ha annunciato che ha adottato misure severe dopo l’incidente avvenuto durante l’allenamento tra due giocatori. Sono state presentate scuse pubbliche e una multa di 500mila euro è stata applicata ai giocatori coinvolti. La società ha comunicato ufficialmente la conclusione della vicenda, che aveva generato grande attenzione tra i tifosi e i media nei giorni precedenti il prossimo incontro di campionato.

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