Real Madrid che caos in Spagna! Trauma cranico per Valverde dopo la rissa con Tchouameni Tutta la verità del centrocampista

Il Real Madrid ha comunicato che Federico Valverde è stato portato in ospedale a seguito di una rissa con il compagno Aurélien Tchouaméni, durante la quale ha subito un trauma cranico. Valverde ha poi rotto il silenzio, rilasciando alcune dichiarazioni sulla vicenda. La società ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni, senza ancora dettagli sul decorso clinico. La rissa ha causato scompiglio tra i giocatori, portando a interventi medici e a una certa preoccupazione all’interno del club.

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