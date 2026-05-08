Rischio crolli estate e turismo | Torre Carlo V riapre ai visitatori con percorsi protetti

Dopo un periodo di chiusura, i visitatori possono tornare a visitare la Torre Carlo V, un edificio storico recentemente riaperto. L’accesso ai locali non è più vietato e si può entrare tramite l’ingresso della Pro Loco o dal lato del Baglio interno rivolto verso il porto. La riapertura si inserisce in un contesto di attenzione ai rischi di crolli e alle attività turistiche estive.

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L’accesso ai locali della Torre Carlo V non è più off-limits per i visitatori. Si potrà tornare ad ammirare lo storico edificio passando attraverso l'ingresso della Pro Loco e dal lato del Baglio interno rivolto verso il porto. La decisione è stata ufficializzata dal responsabile del settore.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Turismo in crescita: Torre del Greco e comuni vicini attraggono visitatori alla BMT. L’Aquila: riapre il Terminal Natali, bus tornano ai percorsi abituali? Cosa sapere Il Terminal Natali di Collemaggio riapre lunedì 27 aprile alle ore 12:00. Contenuti utili per approfondire Torre dei Conti, rischio di altri crolli ma tempi lunghi per la messa in sicurezza. E adesso c'è l'incognita maltempoTorre dei Conti, si prospettano tempi lunghi per la messa in sicurezza del monumento. Quantomeno non prevedibili, come viene confermato proprio dalla Sovrintendenza capitolina che ha la responsabilità ... roma.corriere.it Crolli alla Torre dei Conti a Roma, è morto l'operaio rimasto sotto le macerieÈ stato annullato il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori, che tutti gli anni si svolge in occasione della cerimonia di deposizione della corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso ... ansa.it