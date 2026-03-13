Turismo in crescita | Torre del Greco e comuni vicini attraggono visitatori alla BMT

Torre del Greco e i comuni vicini stanno attirando un numero crescente di visitatori alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT). La manifestazione si tiene in questi giorni e rappresenta un'occasione importante per promuovere le località della Costiera Vesuviana. Molti operatori del settore sono presenti per presentare le offerte e le attrazioni della zona. La partecipazione è in aumento rispetto alle edizioni precedenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), dedicata al settore dell’accoglienza e dell’industria turistica, ha riaperto i battenti, e Torre del Greco si presenta come una delle protagoniste assolute. La manifestazione, che si svolge alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino al 14 marzo, ha visto il primo giorno praticamente invaso da visitatori e operatori del settore, affascinati dai tesori e dalle tradizioni della quarta città della Campania. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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"Buona sera deputato qui ci troviamo a Torre del Greco. L'autista dell'ambulanza mentre corre si filma diverito. Stiamo proprio alla frutta". - facebook.com facebook