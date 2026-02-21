Quattro frane in meno di un mese la strada di Canale resta chiusa | chiesto l’intervento del ministero

La strada provinciale 12 Bagnorese a Canale rimane chiusa dopo quattro frane in meno di un mese, causate dalle intense piogge di gennaio. L’amministrazione comunale ha informato i residenti durante un incontro, evidenziando l’urgenza di interventi immediati. La frana più recente ha danneggiato gravemente un tratto, rendendo difficile il passaggio. I cittadini attendono risposte concrete e un intervento rapido delle autorità competenti.

Incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale di Orvieto: “Evidenziata una situazione di instabilità diffusa su circa 900 metri di versante. Disagi per residenti, pendolari e turisti provenienti dal Viterbese” Nel corso dell’incontro sono stati ripercorsi gli interventi effettuati in queste settimane dalla Provincia di Terni, cui spetta la competenza della strada Bagnorese, in collaborazione con il Comune di Orvieto. Dal 27 gennaio si sono verificati quattro eventi franosi. Dopo il primo smottamento è stato istituito un senso unico alternato, ma a seguito del secondo - più rilevante - è stata disposta la chiusura totale al traffico con ordinanza del 29 gennaio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Sponde fragili del canale. Strada chiusaLe forti piogge degli ultimi giorni hanno indebolito le sponde del canale che corre lungo via Negri, una strada laterale di viale Petrarca. Frane minacciano la strada della Valle dello Jato, chiusa per oltre tre milioni di euro di interventi.Una frana improvvisa ha costretto alla chiusura totale una strada nella Valle dello Jato. Vladimir Poutine, les secrets d'une ascension Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Toscana, allarme frane – L’esperto: Perché siamo sempre più a rischio. Da mesi continuiamo a intervenire su Monte Timone, sollecitando ripetutamente la rimozione dei detriti e delle frane che coinvolgono direttamente la strada. Le frane impattanti sono tre, l’ultima risale a circa quattro mesi fa, e in più occasioni abbiamo chiesto l’ - facebook.com facebook