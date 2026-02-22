Quattro frane la strada resta chiusa A Canale l’incontro coi residenti

Una frana ha bloccato la strada Bagnorese a Canale, rendendo impossibile il passaggio dei mezzi e delle persone. La caduta di detriti e sassi ha provocato l’interruzione completa del traffico, che dura da quasi un mese. I residenti devono percorrere percorsi alternativi per raggiungere il centro e le zone vicine. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando interventi di messa in sicurezza. La strada resta chiusa fino a nuove disposizioni.

Ancora bloccato l'accesso a Canale a causa della frana che ha coinvolto la strada Bagnorese chiusa dal 29 gennaio. L'amministrazione comunale ha tenuto un incontro pubblico nei locali del Centro sociale del paese per aggiornare i cittadini della frazione sulla situazione. Sono stati ripercorsi gli interventi effettuati dalla Provincia, cui spetta la competenza della strada Bagnorese. Dal 27 gennaio si sono verificati quattro eventi franosi. Dopo il primo smottamento è stato istituito un senso unico alternato ma a seguito del secondo, più rilevante, è stata disposta la chiusura totale al traffico con ordinanza del 29 gennaio.