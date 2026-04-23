Museo del Carnevale inaugurato il giardino riqualificato

Oggi alle 11 si è tenuta l'inaugurazione del giardino riqualificato del Museo del Carnevale di Sciacca. L'intervento di miglioramento è stato realizzato dalla società Futuris in collaborazione con l’amministrazione comunale. La riqualificazione riguarda l’area esterna del museo, che ora presenta uno spazio più curato e accessibile ai visitatori. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione e della società coinvolta.

Inaugurazione oggi alle 11 per il giardino riqualificato del museo del Carnevale di Sciacca. L'intervento migliorativo è stato realizzato dalla società Futuris in collaborazione con l'amministrazione comunale.Il progetto nasce a seguito dell'utilizzo dell'area in via Allende, nel quartiere della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Milano, inaugurato il Museo del Patriarcato alla Fabbrica del VaporeIn mostra 27 cimeli, diorami e installazioni multimediali (quattro delle quali inedite) simbolo del gender gap. Bologna, inaugurato Mubit: il Museo del Basket Italiano con centinaia di trofei e una sala multimedialeSe c’è una culla ideale dove questa visione poteva diventare realtà, niente di meglio di Basket City, Bologna, nello storico salotto del PalaDozza di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Inaugurato a Bologna il Museo del Basket Italiano, Petrucci Luogo di emozioni. La sfilata delle gondole in Darsena e il ballo della Luna al museo: 10 idee per Carnevale a MilanoSfilate di carri, laboratori di maschere per bambini, spettacoli circensi a teatro e Clown Festival. Milano si prepara a festeggiare il Carnevale ambrosiano, che segue date tutte sue: se in tutta ... milano.repubblica.it Un museo per il carnevale. Ecco la ’Casa di Cartapesta’Cento avrà il tanto atteso museo del carnevale, o meglio, la Casa di Cartapesta. A dare l’annuncio nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata l’assessore alla cultura Silvia Bidoli. Nel 2026 ... ilrestodelcarlino.it In occasione della Festa di Liberazione, il Museo del Carnevale di Viareggio modifica i suoi orari di apertura e chiusura. Vi aspettiamo per una visita al Museo sabato 25 aprile con una orario - facebook.com facebook