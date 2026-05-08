Rimonta Toro Simeone e Pedersen mettono al tappeto il Sassuolo

Il Torino di Roberto D'Aversa ha ottenuto una vittoria di misura contro il Sassuolo, conclusa con il punteggio di 2-1. La squadra granata, che non vinceva da quasi un mese, ha segnato due gol nel secondo tempo dopo essere andata sotto nel primo, con un vantaggio iniziale firmato da Thorstvedt per i neroverdi. Pedersen e Simeone sono stati decisivi nel ribaltare il risultato.

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I granata vincono 2-1 e ritrovano i tre punti dopo quasi un mese, di Thorstvedt il vantaggio neroverde TORINO - Torna a vincere il Torino di Roberto D'Aversa, che dopo quasi un mese ritrova i tre punti battendo in rimonta per 2-1 il Sassuolo. Iniziale vantaggio neroverde con il gol di Thorstvedt, ribaltato poi dalle reti di Simeone e Pedersen. Parte bene il Torino, che nel giro di un paio di minuti ha una doppia occasione con Njie: la prima su corner, sul quale l'attaccante granata svetta e colpisce il pallone che si infrange sulla traversa e poi sulla linea di porta, senza però entrare; sfortunato lo svedese, che un minuto più tardi schiaccia ancora di testa su cross dalla destra ma non è preciso nell'incornata che termina alta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rimonta Toro, Simeone e Pedersen mettono al tappeto il Sassuolo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Diretta gol Serie A: Torino Lazio 2-0, prima Simeone, poi Zapata. Biancocelesti al tappeto Leggi anche: Atalanta al tappeto: il Borussia Dortmund gela la Dea. Rimonta PSG Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un grande cuore granata: il Toro ferma l'Inter con una bella rimonta; Il Toro di D’Aversa convince: a Udine per consolidare i progressi; LIVE | Torino-Inter: 2-2. Grande rimonta del TORO!; Lavagnetta Granata: rimonta vera, futuro no?. Torino, 2-1 in rimonta contro il Sassuolo: Thorstvedt illude Grosso, Simeone e Pedersen rilanciano D'AversaDopo tre turni di 'digiuno' i granata tornano al successo in campionato, impedendo ai neroverdi il momentaneo sorpasso alla Lazio ottava in classifica: i dettagli ... corrieredellosport.it Torino, rimonta in 5' e VITTORIA Simeone come Ferrante Sassuolo KO! | OneFootballIl Torino rimonta il Sassuolo con due gol in appena 5 minuti. Al 66', sul cross da sinistra di Ebosse, il 'Cholito' è bravo a liberarsi della marcatura avversaria. L'attaccante del Torino colpisce di ... onefootball.com Oroscopo di Simon and the Stars, la top 5 dei segni più fortunati dal 4 al 10 maggio 2026: Sagittario rimonta, Toro svetta. Chi sale e chi scende - facebook.com facebook Lavagnetta Granata Rimonta vera, futuro no #ToroNews #TorinoFc # Torino Qui per la rubrica di Riccardo Levi x.com