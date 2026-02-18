L’Atalanta perde 2-0 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, una sconfitta che mette a rischio la qualificazione in Champions League. I tedeschi segnano due gol nel primo tempo, approfittando di una difesa atalantina poco attenta. La squadra bergamasca cerca di reagire, ma non riesce a trovare la rete che avrebbe riaperto la partita. La gara si gioca sotto una pioggia battente, che complica ulteriormente il gioco.

L’ Atalanta affonda sotto l’urto del Signal Iduna Park, incassando un 2-0 dal Borussia Dortmund che ipoteca il passaggio del turno in Champions League. La compagine di Palladino è stata travolta da un avvio shock, capitolando dopo appena 180 secondi sotto il colpo di Serhou Guirassy, abile a freddare una retroguardia nerazzurra apparsa ancora negli spogliatoi. Il raddoppio di Maximilian Beier al 42? ha poi blindato il risultato, costringendo i bergamaschi a una missione proibitiva per il ritorno al Gewiss Stadium. Il martedì europeo ha regalato una rimonta epica nel derby transalpino, dove il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha espugnato il campo del Monaco per 3-2. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Atalanta al tappeto: il Borussia Dortmund gela la Dea. Rimonta PSG

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, Guirassy e Beier stendono la DeaIl Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, grazie ai gol di Guirassy e Beier, perché i problemi di traffico hanno ritardato l'inizio della partita di 15 minuti.

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: highlights. Guirassy vola e trafigge la DeaIl Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l’Atalanta, perché Guirassy ha segnato un gol spettacolare che ha spinto i tedeschi avanti.

