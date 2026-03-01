Diretta gol Serie A | Torino Lazio 2-0 prima Simeone poi Zapata Biancocelesti al tappeto

Durante la 27esima giornata di Serie A, il Torino ha battuto la Lazio 2-0 con i gol di Simeone e Zapata. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca live. La sfida ha visto i biancocelesti soccombere contro i granata, che sono riusciti a mantenere il risultato fino al fischio finale.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Bologna: «Abbiamo 3 assenze, il calcio sa essere anche crudele. Mi ero... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Torino Lazio 2-0, prima Simeone, poi Zapata. Biancocelesti al tappeto Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Torino Lazio 2-0, raddoppio granata con Zapata Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Torino Lazio 1-0, la sblocca Simeone Approfondimenti e contenuti su Torino Lazio. Temi più discussi: Torino-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Presentazione 27^ giornata Serie A; Torino-Lazio: probabili formazioni e statistiche. LIVE Torino-Lazio 2-0 Serie A 2025/2026: Torino cambia con TamèzeSerie A 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Torino-Lazio: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it LIVE Torino-Lazio 2-0: la cronaca in direttaTorino-Lazio, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it #simeone esulta imitando #sal da vinci durante Torino-Lazio: ecco l'esultanza in onore del vincitore di Sanremo x.com #Stadiosei dalle 17,00 alle 22,00 il racconto di Torino-Lazio con Daniele Baldini e Dario Cadeddu in studio, Augusto Sciscione dallo stadio Olimpico Grande Torino ed il commento dei nostri opinionisti. #radioseilazio #matchday - facebook.com facebook