A Castel Sismondo e nel teatro batterà il cuore dell’Europa

A Castel Sismondo e nel teatro locale, i colori della bandiera europea saranno protagonisti in occasione della Festa dell’Europa, che si celebra domani. Il monumento simbolo della città si illuminerà con le sfumature dell’Unione Europea e tornerà ad essere illuminato il 13 maggio, giorno in cui si terranno diversi eventi a Rimini. La scelta di colorare queste strutture è legata alle celebrazioni ufficiali incentrate sull’unità europea.

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Castel Sismondo si veste con i colori della bandiera europea. Il monumento simbolo si illuminerà con i colori dell’UE domani, Festa dell’Europa, e nuovamente il 13 maggio, giornata in cui si concentreranno gli appuntamenti riminesi. Alle 9 di martedì prenderà il via, con conclusione prevista alle 12, la seduta europea del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi: un momento di partecipazione riservato ai 32 consiglieri ’bambini’ e a 32 studenti delle scuole superiori, chiamati a confrontarsi sui grandi temi dell’agenda comunitaria. A seguire, dalle 10.30 alle 12, il Teatro Galli ospiterà lo spettacolo teatrale L’Europa non cade dal cielo, dedicato alle classi delle superiori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Castel Sismondo e nel teatro batterà il cuore dell’Europa Notizie correlate Rimini celebra l'Europa: Castel Sismondo si illumina di blu e il Consiglio dei Ragazzi si apre all'Unione europeaCastel Sismondo vestito con i colori della bandiera europea, una seduta straordinaria del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dedicata ai... Da una cantina al mondo. Cmo lancia Masperotech. Il cuore dell’espansione batterà in via PompeiC’era una volta una cantina di 12 metri quadrati, un tornio comprato con una liquidazione e un tecnico con un’idea chiara in testa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rimini celebra l'Europa: Castel Sismondo si illumina di blu e il Consiglio dei Ragazzi si apre all'Unione europea; A Castel Sismondo e nel teatro batterà il cuore dell’Europa; Cosa Vedere a Rimini nel 2026: Guida Autentica e Inaspettata; Festa dell’Europa, a Rimini Castel Sismondo vestito con i colori dell’Ue. A Castel Sismondo e nel teatro batterà il cuore dell’EuropaCastel Sismondo si veste con i colori della bandiera europea. Il monumento simbolo si illuminerà con i colori dell’UE ... ilrestodelcarlino.it Rimini celebra il Maggio Europeo: Castel Sismondo si illumina di bluRimini, maggio 2026 – Castel Sismondo vestito con i colori della bandiera europea, una seduta straordinaria del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dedicata ai temi dell'Unione e uno spetta ... altarimini.it Rimini celebra l'Europa: Castel Sismondo si illumina di blu e il Consiglio dei Ragazzi si apre all'Unione europea #Rimini facebook