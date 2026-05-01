Primo Maggio a Roma bus deviati e strade chiuse per il Concertone | tutte le info

A Roma, oggi, si registrano modifiche alla viabilità a causa del Concertone del Primo Maggio 2026. Le strade interessate sono state chiuse e i mezzi pubblici sono stati deviati in diverse zone della città. La manifestazione si svolge nel rispetto del programma previsto e le autorità hanno comunicato le variazioni ai percorsi dei bus per agevolare gli spostamenti dei partecipanti.