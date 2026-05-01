Primo Maggio a Roma bus deviati e strade chiuse per il Concertone | tutte le info
A Roma, oggi, si registrano modifiche alla viabilità a causa del Concertone del Primo Maggio 2026. Le strade interessate sono state chiuse e i mezzi pubblici sono stati deviati in diverse zone della città. La manifestazione si svolge nel rispetto del programma previsto e le autorità hanno comunicato le variazioni ai percorsi dei bus per agevolare gli spostamenti dei partecipanti.
(Adnkronos) – Strade chiuse e bus deviati oggi a Roma per il Concertone del Primo Maggio 2026. Se piazza San Giovanni è già off limits e divieti di fermata sono già in vigore da ieri su piazza di Porta San Giovanni, nella Capitale cambia la viabilità anche nelle zone circostanti interessate dall'evento e dalla massiccia. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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