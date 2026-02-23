Cuveglio | riforma Nordio due esperti a confronto su giustizia

Il dibattito sulla riforma Nordio si svolge a Cuveglio, dove due esperti discutono sulle modifiche proposte alla giustizia. La discussione nasce dall’interesse crescente verso le novità legislative e si tiene nella Sala Polivalente il 25 febbraio 2026 alle 20:30. Gli esperti analizzeranno le implicazioni pratiche delle nuove norme e risponderanno alle domande del pubblico. L’incontro si rivolge a cittadini e professionisti interessati ai cambiamenti nel sistema giudiziario.