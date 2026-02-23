Cuveglio | riforma Nordio due esperti a confronto su giustizia
Il dibattito sulla riforma Nordio si svolge a Cuveglio, dove due esperti discutono sulle modifiche proposte alla giustizia. La discussione nasce dall’interesse crescente verso le novità legislative e si tiene nella Sala Polivalente il 25 febbraio 2026 alle 20:30. Gli esperti analizzeranno le implicazioni pratiche delle nuove norme e risponderanno alle domande del pubblico. L’incontro si rivolge a cittadini e professionisti interessati ai cambiamenti nel sistema giudiziario.
Cuveglio si prepara al dibattito sulla riforma Nordio. Il 25 febbraio 2026, alle 20:30, la Sala Polivalente di Cuveglio si trasformerà in un crocevia di idee. L’associazione Age Cuveglio ODV ha organizzato un incontro pubblico che promette di illuminare uno degli snodi più delicati del dibattito politico attuale: la riforma costituzionale nota come riforma Nordio. L’evento, a ingresso, vedrà la partecipazione di due figure di spicco del mondo giuridico: l’avvocato penalista Corrado Viazzo e l’avvocato Giacomo Iametti, vicepresidente della Provincia di Varese. L’incontro rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di Cuveglio e dintorni di confrontarsi direttamente con esperti su un tema che toccherà tutti gli italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
