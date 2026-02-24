Piacenza | esperti Pd spiegano perché dire no alla riforma Nordio

Il Partito Democratico di Piacenza si oppone alla riforma Nordio perché sostiene che potrebbe indebolire la giustizia. Un incontro pubblico ha visto i membri del partito spiegare le ragioni di questa posizione, sottolineando i rischi di un cambio normativo che rischia di penalizzare i cittadini. Durante l’evento, sono stati illustrati casi concreti di come la riforma potrebbe influenzare i processi e la tutela legale. La discussione continua tra i cittadini e gli esperti del settore.

Il Partito Democratico di Piacenza scende in campo con un incontro pubblico per promuovere il “no al referendum sulla riforma della giustizia. Mercoledì 25 febbraio, alle 20, al circolo Farnesiana di via Di Vittorio, il Pd locale organizza un dibattito con esperti per discutere della riforma Nordio, in vista del voto del 22 e 23 marzo. L’incontro vedrà la partecipazione di Christian Fiazza, avvocato e assessore comunale alla cultura, Luigi Gazzola, funzionario del tribunale e rappresentante del comitato civico per il no, e Antonella Liotti, già referente dell’associazione Libera. A introdurre la serata sarà Michela Cucchetti, avvocata e segretaria del circolo Pd cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu Il Circolo PD organizza un dibattito pubblico per discutere dei motivi del NO alla riforma NordioIl Circolo PD organizza un dibattito pubblico dedicato ai motivi del NO alla riforma Nordio. Cuveglio: riforma Nordio, due esperti a confronto su giustiziaIl dibattito sulla riforma Nordio si svolge a Cuveglio, dove due esperti discutono sulle modifiche proposte alla giustizia.