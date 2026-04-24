Medici di famiglia al bivio per la riforma ideata da Schillaci | la corsa pasticciata per non fallire gli obiettivi del Pnrr

Il governo sta lavorando a una nuova riforma della medicina generale, ideata dal ministro della Salute. La proposta prevede un percorso a due vie per i medici di famiglia, con l’obiettivo di rispettare le tappe fissate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La decisione ha generato discussioni tra gli operatori sanitari, che si trovano ora a dover affrontare scelte importanti in vista delle modifiche in arrivo.

La riforma della medicina generale pensata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, prevede un doppio binario per i camici bianchi. Da una parte la convenzione, ma profondamente modificata dall’introduzione di nuovi obblighi e di un diverso sistema di retribuzione. Dall’altra la possibilità, su base volontaria, di diventare dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Il decreto Schillaci – la cui bozza è stata presentata dallo stesso ministro il 23 aprile in Conferenza delle Regioni – prova a tenere insieme esigenze diverse: non trasformare subito tutti i medici di famiglia in lavoratori dipendenti e allo stesso tempo rendere operativa la riforma della sanità territoriale, per “non perdere un’occasione storica”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Medici di famiglia al bivio per la riforma ideata da Schillaci: la corsa pasticciata per non fallire gli obiettivi del Pnrr Notizie correlate Medici di famiglia al lavoro fino a 72 anni: arriva la proroga al 2027 nel Dl PnrrDall’estensione dell’Assegno unico alla proroga per le Asl per poter trattenere in servizio un medico di famiglia fino ai 72 anni. La Deejay Ten, torna a Bari la nuova edizione della corsa non agonistica ideata da LinusDopo il successo della prima tappa a Torino, la città di Bari si prepara ad accogliere domenica 19 aprile la Deejay Ten, la corsa itinerante non... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Arriva il medico di famiglia dipendente pubblico; Medici di base in rivolta: il 77% pronto a lasciare il SSN se la proposta Benigni diventa legge. Medici di famiglia e case di comunità: le novità del decreto Schillaci e le critiche della FimmgIl piano per far lavorare i medici di famiglia nelle case di comunità divide istituzioni e sindacati: dal possibile contratto da dipendente alle preoccupazioni sulla continuità assistenziale ... notizie.it Arriva il decreto Schillaci, medici di base in rivoltaDipendenti pubblici, su base volontaria, perno delle case di comunità. La protesta: Distrugge la professione (ANSA) ... ansa.it Il decreto Schillaci cambia la medicina generale. Nuovo rapporto coi pazienti, nuovi obblighi e incentivi per rafforzare i medici di base facebook #Israele - Il premier Benjamin #Netanyahu annuncia la guarigione da un tumore alla prostata e sottolinea di aver proseguito l'attività di governo durante il trattamento. Afferma di aver chiesto ai medici di posticipare di due mesi la divulgazione per non sovr x.com