Villamagna sempre più virtuosa | nel 2025 raccolta differenziata oltre il 79%

Villamagna ha raggiunto un nuovo record nella raccolta differenziata, superando il 79% nel 2025. La causa principale di questo risultato è l’intenso lavoro di sensibilizzazione avviato dall’amministrazione comunale e l’impegno dei cittadini nel separare correttamente i rifiuti. Grazie a questa collaborazione, il paese dimostra un crescente rispetto per l’ambiente e una gestione più efficace dei rifiuti. L’obiettivo è mantenere questa tendenza anche nei prossimi mesi.

La crescita costante testimonia l'impegno congiunto dell'amministrazione comunale, del gestore del servizio di igiene urbana Consac e soprattutto dei cittadini, protagonisti del percorso di sostenibilità Villamagna conferma il proprio percorso di crescita nella gestione dei rifiuti e nella tutela dell'ambiente. Nel 2025 la percentuale media annua di raccolta differenziata ha raggiunto il 79,04%, con un risultato particolarmente significativo nel mese di settembre, quando è stato toccato l'85,36%. Un dato che consolida un trend positivo già avviato negli anni precedenti: nel 2023 la percentuale si era attestata al 76,74%, salita al 78,07% nel 2024, fino a superare nel 2025 la soglia del 79%.