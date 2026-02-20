Canosa Sannita sempre più attenta all' ambiente | la raccolta differenziata supera punte del 80% nel 2025

Nel 2025, Canosa Sannita ha registrato un aumento significativo nella raccolta differenziata, superando l’80%. La causa principale è l’impegno dei cittadini, che hanno adottato pratiche più responsabili nella separazione dei rifiuti. La differenziata più alta si è concentrata nelle zone centrali del paese, dove sono stati installati nuovi punti di raccolta e sensibilizzate le famiglie. La crescita di questa percentuale dimostra come la comunità stia migliorando il proprio comportamento ambientale. La tendenza positiva continua a coinvolgere sempre più residenti.

Il dato medio annuale si attesta al 79,82% e i mesi con le performance più elevate hanno superato stabilmente l'80%, con punte che hanno raggiunto e superato l'83% nei mesi primaverili ed estivi Il Comune di Canosa Sannita conferma risultati estremamente positivi sul fronte della raccolta differenziata, attestandosi su percentuali di assoluto rilievo nel corso del 2025. Dai dati ufficiali emerge che la percentuale di raccolta differenziata per l'anno passato si è attestata al 79,82%, dimostrando una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti e una crescente attenzione da parte della cittadinanza. Nel dettaglio, i mesi con le performance più elevate hanno superato stabilmente l'80%, con punte che hanno raggiunto e superato l'83% nei mesi primaverili ed estivi.