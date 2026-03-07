Drammatico infortunio in un campo | uomo rischia l' amputazione di una gamba

Un uomo di 50 anni è rimasto incastrato in una motozappa in un campo a Rezzato, frazione di Virle. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha causato gravi ferite alla gamba, che ora rischia di essere amputata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure e trasportato l’uomo in ospedale.

Incidente sul lavoro nella mattinata di sabato 7 marzo. Sul posto ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco e Polizia locale Drammatico infortunio nei campi a Rezzato, nella frazione di Virle. Un uomo di 50 anni rischia di perdere una gamba, dopo essere rimasto incastrato in una motozappa. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 7 marzo, mentre il 50enne si trovava al lavoro in un terreno agricolo della zona. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’uomo stava utilizzando una motozappa quando, per cause non ancora chiarite, una gamba sarebbe rimasta impigliata nel macchinario; le lame del mezzo agricolo avrebbero poi provocato ferite molto gravi all’arto inferiore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Travolto dalla motozappa e gravemente ferito un uomo: i medici evitano l'amputazione di una gambaGrave incidente nelle campagne di Giardinello, precisamente in contrada Tanasso, dove ieri pomeriggio (sabato 21 febbraio), T. Giornata contro il cancro: rischia l'amputazione della gamba per un tumore; ora, con un femore nuovo, danza in volo sui cerchiA salvare la vita a Jessica Nivuori una diagnosi e un intervento precoci al Gaetano Pini di Milano per sostituire l'osso danneggiato dal sarcoma. Surgical Amputation of both lower limb in a patient of PVD.Above knee Amputation done simultaneously Una selezione di notizie su Drammatico infortunio. Temi più discussi: Drammatico infortunio. Il tetto cede mentre lavora. Gravissimo dopo la caduta; Crescono gli infortuni (e le morti) sul lavoro in provincia, Cgil: Una realtà drammatica; Boom di morti sul lavoro nel 2025, la Cgil: Una realtà drammatica; La politica di fronte al dramma dell'ex Ilva. Drammatico infortunio. Il tetto cede mentre lavora. Gravissimo dopo la cadutaL’uomo, 52 anni, si trovava sul garage della propria abitazione a Monestirolo. È precipitato al suolo per circa tre metri, ricoverato in prognosi riservata. ilrestodelcarlino.it Lindsey Vonn: Ho rischiato di perdere una gamba a Cortina. Resterò un po’ sulla sedia a rotelleIl drammatico racconto in lacrime di Lindsey Vonn dopo l'infortunio alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Ho rischiato l'amputazione della gamba, il ... fanpage.it TOMMASO È MORTO A 27 ANNI IN UN INCIDENTE SUL LAVORO Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone dove un giovane operaio è morto per le gravissime ferite rip - facebook.com facebook #marabini”regina dei giochi Senza se e senza ma a10mesi del drammatico infortunio che avrebbe chiuso carriera di chiunque #brignone ha raccolto sfida impossibile recuperare a tempo di record per essere al via dell’ #olimpiade di casa è andata ben oltre tr x.com