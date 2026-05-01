gsd foundation ets tra ricerca innovazione e umanizzazione delle terapie

GSD Foundation ETS ha avviato una nuova campagna 5x1000 con l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca, migliorare l’esperienza di cura e promuovere iniziative di prevenzione. L’ente non profit fa parte del Gruppo San Donato e si occupa di sviluppare attività nel settore sanitario, con un focus sulla ricerca e sull’innovazione. La campagna invita i cittadini a destinare il proprio contributo fiscale a favore di queste cause.

Sostenere la ricerca, migliorare l’esperienza di cura e promuovere la prevenzione: sono questi gli obiettivi della nuova campagna 5xmille di GSD Foundation ETS, l’ente non profit del Gruppo San Donato (info www.grupposandonato.it), da sempre impegnato nel generare un impatto concreto sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. Nel corso dell’ultimo anno, la Fondazione ha realizzato oltre 360 attività di umanizzazione delle cure (più di una al giorno), che spaziano dai progetti dedicati ai pazienti pediatrici, come laboratori creativi e attività di intrattenimento, fino ai programmi “Quattro zampe in corsia” di Attività Assistita con Animali e alle esperienze culturali, con l’obiettivo di rendere il percorso di cura più umano, inclusivo e attento alla persona.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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