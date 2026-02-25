Verde speranza | parte la campagna per sostenere la ricerca delle cure oncologiche e progetti di prevenzione

Parte anche in Abruzzo, a San Giovanni Teatino e Montesilvano, la campagna “Verde speranza”, al via giovedì 26 febbraio, a firma di Coop. Soci e consumatori potranno contribuire per sostenere la ricerca delle cure oncologiche e progetti di prevenzione. Non sempre i fondi alla ricerca scientifica sono in grado di supportare a sufficienza le esigenze economiche che richiede, così come le azioni di sostegno alle famiglie dei pazienti, o l’acquisto di apparecchiature per la diagnosi e le terapie necessarie: per questo ha bisogno della generosità di tutti per rendere il cancro sempre più curabile e per permettere ai pazienti una qualità della vita migliore. Info sull’iniziativa alla pagina all.coopverdesperanza Nei negozi di Coop Alleanza 3.0, soci e consumatori potranno trovare le piante della campagna “Verde Speranza” contrassegnata da una etichetta che riporta il logo e la grafica di “Verde Speranza”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e di sostenere economicamente il lavoro di quasi 5.000 ricercatori, garantendo continuità ai progetti in corso e l'avvio di nuove attività di ricerca

