Caso Lucano i legali contestano la legge Severino sulla decadenza del sindaco di Riace

La Corte d'Appello di Reggio Calabria chiamata a pronunciarsi se rinviare la questione alla Corte Costituzionale o proseguire con il procedimento civile "Si terrà a breve il processo d’appello sulla decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta hanno sollevato, come riporta l'Ansa, due questioni di legittimità costituzionale. L’udienza è fissata per il prossimo 5 marzo davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che dovrà decidere se rinviare la questione alla Corte Costituzionale o proseguire con il procedimento civile". La difesa di Lucano sostiene che la legge Severino, invocata dalla prefettura di Reggio Calabria per disporre la decadenza del sindaco dopo la condanna definitiva a 18 mesi per falso nel processo “Xenia”, contrasterebbe con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, che garantiscono uguaglianza e diritto all’elettorato passivo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

“Siamo noi la controparte del governo, il gemellaggio con Gaza non è una minaccia ma un ponte contro la barbarie”: Lucano riunisce Riace in assemblea e scrive a MattarellaLucano ha convocato un’assemblea a Riace, sottolineando che il gemellaggio con Gaza rappresenta un ponte di pace e dialogo, non una minaccia.

