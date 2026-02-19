Giancarlo Padovan ha commentato la partita tra Galatasaray e Juventus, evidenziando come l’ingresso di Cabal abbia penalizzato la squadra. La sua analisi sottolinea che l’assenza di Bremer ha influenzato Kelly, che si è dimostrato insicuro e poco efficace. Il giornalista ha anche espresso un giudizio severo su Kelly, definendolo mediocre in quella fase. Infine, ha espresso un’opinione sul futuro di Spalletti, lasciando intendere che ci siano ancora molte incognite da chiarire. La partita ha suscitato diverse reazioni tra gli addetti ai lavori.

Giancarlo Padovan ha parlato di Galatasaray Juve, criticando Cabal e Kelly, indicato come un mediocre senza Bremer. Poi una battuta sul futuro di Spalletti. Giancarlo Padovan ha parlato della sconfitta della Juve col Galatasray ai microfoni di Radio Napoli Centrale. CONTINASSA LIVE SULLA PARTITA – « Quello di martedì non è stato un tracollo. Il primo tempo è stato positivo, ma nel secondo tempo cosa è successo? L’ingresso di Cabal è stato sbagliato. Il secondo dato è l’assenza di Bremer, che ha condizionato la prestazione di Kelly: un giocatore mediocre, che non giocherebbe neanche nel Lecce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovan analizza Galatasaray Juve: «Ingresso di Cabal sbagliato, l’assenza di Bremer ha condizionato Kelly che è un mediocre. Futuro Spalletti? Dico questo»

Zazzaroni sulla debacle della Juve a Istanbul: «L’assenza di Bremer ha condizionato molto. Secondo me la società ha commesso un grave errore »Daniele Zazzaroni ha commentato la sconfitta della Juventus a Istanbul, attribuendola all’assenza di Bremer.

Guardalà carica la Juve: «Spalletti ha recuperato punti, gennaio mese decisivo. Sulle condizioni di Kelly e Conceicao dico che…» Giovanni Guardalà commenta la situazione della Juventus, sottolineando come il mese di gennaio sarà determinante per il percorso della squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.