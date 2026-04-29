Respinta la richiesta di sospensiva di Piacenza Parcheggi piazza Cittadella torna nella disponibilità del Comune
Il giudice Antonino Fazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Piacenza Parcheggi al Tribunale di Piacenza. La decisione riguarda il provvedimento che assegna nuovamente la gestione di piazza Cittadella al Comune. Con questa sentenza, l’area della piazza torna nella disponibilità dell’amministrazione comunale, che potrà gestirla senza ulteriori impedimenti legali. La questione si inserisce in un procedimento legale ancora in corso tra le parti coinvolte.
Piazza Cittadella, È stata respinta, dal giudice Antonino Fazio, la richiesta di sospensiva avanzata da Piacenza Parcheggi al Tribunale cittadino, contro il provvedimento con cui.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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