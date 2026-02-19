Sfruttamento del lavoro a Partinico Lionti Uil Sicilia | Tolleranza zero contro chi calpesta la dignità delle persone

Lionti, della Uil Sicilia, denuncia uno sfruttamento grave a Partinico, causato da un’azienda di Borgetto che ha sottoposto i lavoratori a condizioni inaccettabili. La guardia di finanza e la Procura di Palermo hanno scoperto il caso, evidenziando come alcune imprese sfruttino la manodopera, anche di immigrati, con paghe basse e orari massacranti. Il sindacato chiede ora misure dure contro chi calpesta la dignità dei lavoratori, mentre le indagini continuano a far luce sulla situazione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

“Desidero esprimere, a nome della Uil Sicilia, un sentito plauso alla guardia di finanza di Partinico e alla Procura di Palermo per l’importante operazione che ha portato alla luce un gravissimo caso di sfruttamento dei lavoratori presso l’azienda Orto Sud di Borgetto”. Lo afferma la stessa segretaria generale, Luisella Lionti, che aggiunge: “È inaccettabile he imprenditori con fatturati milionari costruiscano i propri profitti umiliando la dignità delle persone e privandole dei diritti fondamentali come un giusto salario e condizioni di lavoro dignitose. Siamo di fronte a una vera e propria forma di schiavitù moderna che va contrastata con fermezza proteggendo le vittime e punendo chi si rende responsabile di simili pratiche.🔗 Leggi su Palermotoday.it

